Украинскому депутату на заседании ПАСЕ сделали замечание за вызывающее поведение

Президиум Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вынужден был во вторник поставить на место депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, устроившего спектакль во время дебатов по докладу о полномочиях национальных делегаций, одобрение которого может послужить первым шагом на пути урегулирования кризиса в отношениях между РФ и ПАСЕ.



Так, взяв слово, Гончаренко раскритиковал предложения доклада, заявив, что документ не является попыткой реформы внутренних регламентов ассамблеи, но "уступкой ультиматуму России". "Я уже готовлюсь к возвращению России [в ПАСЕ]", - заявил депутат, надевая большие резиновые перчатки зеленого цвета, добавив, что, по его мнению, в присутствии российской делегации ему было бы без перчаток "небезопасно пожимать руки и трогать дверные ручки".



"Господин Гончаренко, хочу напомнить вам, что мы находимся не на театральных подмостках, так что использовать различный реквизит для переодеваний не нужно", - указала председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье после того, как Гончаренко завершил свою речь.

