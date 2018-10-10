В Чехии заявили, что Мишкин и Чепига следили за Скрипалем в Праге

Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые обвиняются Британией в отравлении бывшего офицера ГРУ, двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в октябре 2014 года тайно побывали в Чешской Республике. Об этом пишет чешское Český rozhlas.



В тот же период в Чехию прилетел Скрипаль, который, как следует из информации от источника, близкого к разведывательным службам, должен был встретиться с чешскими офицерами, которым он якобы помогал в раскрытии российских шпионов. По мнению собеседника, двое россиян уже тогда следили за Скрипалем.



Один из подозреваемых, полковник ГРУ Александр Мишкин (Петров), был в Чехии под именем Александр Петров с 13 октября до 16 октября. Он остановился в одном из отелей Остравы, а затем поехал в Прагу. Второй подозреваемый, полковник Анатолий Чепига (Боширов), прибыл в Чехию 11 октября того же года, говорится в материале.



По данным The New York Times, Скрипаль тайно, в сопровождении представителей британской разведки MI6, прибыл в Прагу в 2012 году. Это произошло вскоре после того, как его жена Людмила умерла от рака. В ходе короткого визита он дал чешской разведке информацию об офицерах ГРУ РФ, работавших в Европе.

