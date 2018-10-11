За неделю гриппом и ОРВИ заболели более 143 тысяч украинцев

В Украине за прошлую неделю гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели более 143 тысячи человек, из которых более 70% - дети. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, сообщает корреспондент Укринформа.



“Грипп набирает обороты в Украине. В течение первой недели исследования эпидемической ситуации гриппом и ОРВИ заболели 143,052 человек, из них 71,2% - это дети до 17 лет", - отметил Курпита.



Он отметил, что лабораторное подтверждение циркуляции вирусов гриппа среди населения зафиксировано не было. Летальных случаев также не было, проинформировал Курпита.



По его словам, 350 тысяч доз вакцин против гриппа уже в ближайшие дни будут в свободной продаже в аптеках, их уже начали развозить в аптечные заведения. "В течение ближайших недель в аптеки доставят все 350 тыс. доз вакцин против гриппа. Цена вакцин от 250 грн за Джиси Флю (Южная Корея) до 350 грн за Ваксигрипп Тетра (Франция). Джиси Флю содержит в составе три штамма вируса гриппа, Ваксигрипп - 4 штамма", - отметил Курпита.



По его словам, все вакцины прошли проверку, их качество контролируется Гослекслужбой.



Курпита также призвал работодателей вакцинировать своих сотрудников.



“В группы риска входят беременные, дети, медики, учителя, все, кто работает в местах массового скопления людей", - сказал Курпита.



Как сообщал Укринформ, согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в новом епидсезоне в Украине будут циркулировать вирусы A/Michigan/45/2015#00pdm09, A/Singapore/ INFIMH - 16-0019/2016 (H3N2) и B/Colorado/06/2017. В Украине в сезоне 2018-2019 эпидемия гриппа будет значительно агрессивнее прошлогодней, прогнозируют медики.

