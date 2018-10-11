Горячая вода в Киеве появится не раньше, чем отопление

Киев технически готов начать отопительный сезон. Вместе с отоплением киевлянам вернут и горячую воду. Об этом этом в прямом эфире телеканала "NEWSONE" заявил директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Науменко, пишет пресс-служба КГГА.



"Основной проблемой в процессе подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период была и сегодня остается еще не до конца решенная проблема с газоснабжением, в связи с чем большинство киевлян, к сожалению, довольно длительное время не получают услуги горячего водоснабжения, также отсутствие газоснабжения значительно усложнило процесс подготовки теплоэнергетического комплекса к зиме", - отметил Дмитрий Науменко.



Он напомнил, что в текущем году городская власть прекратила соглашение с ПАО "Киевэнерго", и столичный энергетический комплекс возвращен в управление городу: имущество, которое с 2001 года находилось во владении и пользовании ПАО "Киевэнерго" передано в КП "Киевтеплоэнерго", что стало исполнителем услуг по поставкам тепловой энергии и горячей воды в Киеве.



Долгое время велись сложные переговоры, вопрос был вынесен на правительственный уровень и в ходе этих переговоров долговые обязательства ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" были разложены на три части: штрафные санкции и пени, компенсация разницы в тарифах, которую государство задолжало ПАО "Киевэнерго" и соответственно должна выплатить НАК "Нафтогаз", и собственно задолженность потребителей за потребленные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению.



Директор Департамента пояснил, что для обеспечения подписания договора на поставку природного газа между НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго" необходимо было сделать определенные последовательные шаги, только выполнение одного пункта позволяло начать другой.



"Финальным этапом является необходимость утверждения Хозяйственным судом Киева мирового соглашения между НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго", рабочий вариант которого уже разработан и подписан сторонами. После получения решения суда могут быть подписаны договоры на поставку газа, и соответственно будет восстановлена ​​работа объектов теплогенерации. Таким образом, отопительный сезон мы планируем начать вовремя. Вместе с теплом киевлянам будет восстановлено предоставление услуги горячего водоснабжения, ведь сейчас разделять эти услуги технологически уже нет смысла", - сообщил Дмитрий Науменко.



Директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры отметил, что отопительный сезон начнется, как только среднесуточная температура наружного воздуха в течение трех суток составит +8 С.

