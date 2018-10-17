Apple запатентовала гибкий iPhone

Компания Apple запатентовала iPhone с гибким экраном. В документе описаны разного рода шарнирные механизмы, которые являются частями складного гаджета. Об этом пишет Gizchina.



Согласно патенту, гибкий дисплей должен быть установлен на корпусной части, перекрывающей шарнир. Когда части корпуса устройства будут вращаться друг относительно друга, он сможет сгибаться.



При этом, исходя из опубликованных чертежей, гаджет даже сможет сгибаться в обе стороны.







Однако маловероятно, что в ближайшей перспективе устройство будет выпущено. Вероятно, что производитель изначально посмотрит на реакцию, которой будут сопровождаться выпуски аналогичных гаджетов от компаний-конкурентов.



Если продукт будет воспринят с энтузиазмом, тогда выпуска смартфона можно будет ждать в обозримой перспективе.

