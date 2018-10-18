Употребление снэков удваивает риск преждевременной смерти - исследование

Употребление снэков, как минимум дважды в неделю, удваивает риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного британскими учеными, передает УНН со ссылкой на The Independent.



В частности сообщается, что жители Великобритании наращивают потребление снэков. За последние 40 лет британцы участили покупки снэков в 3 раза.



Наряду с этим, чрезмерное употребление снэков может, как минимум, привести к увеличению веса. В худшем случае - это повлияет на продолжительности жизни потребителя, говорят исследователи.



Так, в течении 8 лет британцы наблюдали за самочувствием и состоянием здоровья тех, кто употреблял снэки. В исследовании приняли участие 4 тыс. 440 человек в возрасте от 45 до 79 лет.



"Те люди, которые регулярно ели жареный картофель, в два раза чаще умирали. В целом, за 8 лет умерли 236 участников исследования", - говорится в сообщении.



"Все виды жареного картофеля, включая чипсы и клинья, напрямую связаны с повышением смертности", - резюмировали исследователи.

