Нардепы хотят передать Вселенскому патриарху здание Администрации Президента

Депутат Верховной Рады Украины Михаил Добкин (фракция "Оппозиционный блок") сообщил о совместной с народными депутатами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовке проекта постановления Рады о передаче во временное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею здания Администрации Президента Украины, расположенного на улице Банковой в Киеве.



Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.



"С коллегами Нестором Шуфричем и Александром Вилкулом подготовили и подали проект Постановления ВР об отмене передачи Андреевского Храма Вселенскому Патриарху. Параллельно подготовили проект Постановления ВР о передачи во временное пользование Константинопольского Патриарха здание Администрации президента Украины на улице Банковой, сроком до 31 марта 2019 года", - написал Добкин.



Также Добкин сообщил о подаче на рассмотрение Радой проекта постановления об отмене передачи Андреевской церкви в Киеве в постоянное пользование Вселенскому (Константинопольскому) патриарху Варфоломею.

