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- Волкер: Поставки американского оружия Украине - это не разжигание войны, а сдерживание агрессии РФ
Волкер: Поставки американского оружия Украине - это не разжигание войны, а сдерживание агрессии РФ
Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поставки американского оружия Украине следует расценивать не как "разжигание войны", а как сдерживание дальнейшей агрессии со стороны России.
По его словам, администрация президента США видит в Украине страну, которая "имеет право на самооборону" и обладает собственной стратегией национальной безопасности, сообщает DW.
"Друзья и союзники могут обсудить, как помочь закрыть пробелы в этой стратегии", - добавил Волкер.
Он отметил важность успешного развития Украины "как здоровой и защищенной европейской демократии".
Ранее Волкер заявлял, что силовой вариант решения конфликта на Донбассе станет "катастрофой".
Источник: Эспресо.ТВ
12:21