В Киеве коммунальщики круглосуточно латают трубы после запуска горячей воды

В Киеве трубы не выдержали возобновления подачи горячей воды. Ремонтные бригады латают более 300 повреждений трубопровода. Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель главы администрации Киева Петр Пантелеев.



"После запуска горячей воды имеем более 300 повреждений. Работают 34 аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго. Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее. Получаем трубопроводы в таком состоянии, меняем", - посетовал в Facebook чиновник.

