Будапешт удвоит финпомощь венграм Закарпатья

Представитель венгерского правительства Арпад Янош Потапи заявил о том, что в 2019 году Венгрия удвоит финансовую помощь для венгерского меньшинства в Закарпатской области, и выделит на эти нужды 300 миллионов гривен, сообащет Радио Свобода.



"Эти средства адресованы 23-24 тысячам человек в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере венгерского меньшинства в виде доплат к годовому заработку", - отметил Арпад Янош Потапи.



В свою очередь представитель венгерского меньшинства Закарпатья Левенте Мадьяр сообщил о том, что за последние два года целевая помощь на экономическое развитие венгерской общины достигла 1,7 миллиардов гривен.



"Если существует государство и народ, которые заинтересованы в сильной Украине, это - Венгрия и венгерский народ. Ведь чем она сильнее, богаче и сувереннее, тем лучше для Венгрии и закарпатских венгров", - заявил Левенте Мадьяр.



Он подчеркнул, что Будапешт желает Киеву успешно преодолеть трудности, справиться с вызовами, и в этом Венгрия готова помочь Украине.



"В то же время Венгрия только имеет просьбу к Украине обеспечить для венгерского нацменьшинства мирные условия жизни и соблюдения прав", - сказал Мадьяр.



Напомним, что в сентябре в СМИ и соцсетях появилось видео с церемонии принятия закарпатских жителей в венгерское гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео консул призвал закарпатцев скрывать свое гражданство от украинской власти.

