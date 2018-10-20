В Госдепе США призвали Украину к созданию автокефалии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власть Украины и верующих к созданию автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США. "США вновь заявляют о своей поддержке свободы вероисповедания и свободы религиозных групп в Украине. Мы поддерживаем право украинцев придерживаться веры по своему выбору и надеемся, что это будет уважаться всеми", - говорится в сообщении.



В распространенном заявлении Госдепа говорится, что толерантность, сдержанность и понимание являются ключом к тому, чтобы люди с разными религиозными взглядами могли жить в мире.



"Мы призываем церковь и власти страны продвигаться к созданию автокефальной украинской православной церкви", - говорится в заявлении Помпео.



Как сообщала "Страна", Вселенский Патриарх продолжает процедуру предоставления Томоса Украинской церкви. Также Синод вернул в каноническое состояние глав УАПЦ Макария и УПЦ КП Филарета. Кроме того, Константинополь предостерег от незаконного захвата церквей и монастырей в Украине.

