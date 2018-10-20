Украинцев попросили выбросить из своих голов весь московский мусор

Украина должна выйти из добровольного плена московской художественной самодеятельности и выбросить из своих голов весь московский мусор. Об этом у себя в Facebook заявил член фракции «Свобода» Игорь Швайка.



Таким образом политик прокомментировал исполнение песен Виктора Цоя в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины.



«Пятый год войны. Цой в сопровождении оркестра Вооруженных сил Украины. Который будет петь и танцевать "большой вклад в сокровищницу мировой культуры имени группы крови на рукаве», — говорится в сообщении Швайки.

