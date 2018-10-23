В Украине заметно похолодает

В ближайшие сутки, 23 октября, погоду в Украине будет определять поле пониженного давления, с северо-запада Европы начнет поступать очередная порция прохладного и влажного воздуха. В западных областях, ночью и на крайнем востоке, днем и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с, днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°; в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.



В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, температура ночью и днем 0-5° тепла.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 23 октября самая высокая температура днем была +21,1 в 1935 году, самая низкая ночью -5,4 в 1999 году.



24 октября в Украине ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в западных областях с мокрым снегом; усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с; температура в течение суток 3-8° тепла (на западе страны 0-5° тепла); в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.



В Карпатах и на Прикарпатье мокрый снег, местами метель (на высокогорье ночью сильный снег); температура ночью и днем около 0°, на высокогорье 1-6° мороза.



В Киеве – дождливая и ветреная погода: порывы северо-западного ветра 15-20 м/с. Температура ночью и днем 5-7° тепла.

