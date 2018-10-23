Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины - Гройсман

Имидж Украины как коррупционного государства активно популяризируют за рубежом. Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. Об этом заявил Премьер-министр Владимир Гройсман на форуме государственных деятелей "София Киевская", передает УНН.



"Что касается коррупции (в Украине), то надо задать себе вопрос - почему об этом знает весь мир, а не знают чего-то другого, что является нашей положительной чертой. Почему? Если сегодня говорить о коррупции, и я могу сказать, что в многих сферах нам удалось ее искоренить, но во многих делах она еще остается", - подчеркнул он.



По словам Гройсмана, это объясняется тем, что "эту историю о тотальной коррупции в Украине популяризируют за рубежом". Он подчеркнул, что, с одной стороны - это правда, что в Украине до сих пор существует коррупция. С другой стороны, по мнению Гройсмана, это усиливается, для того, чтобы сделать негативный имидж для самого государства.



"Я считаю, такие вещи усиливаются не без участия россиян. Россияне хотят создать усталость во всем мире от Украины. У нас есть проблемы внутри, их надо решать, это очевидный факт. Но вместе с негативным явлением у нас есть прогресс ... Сегодня многие страны НАТО, ЕС, задумываются над тем, как противодействовать гибридной информационной агрессии со стороны РФ. Если мы посмотрим на гибридную атаку: военная агрессия, экономическая агрессия, энергетическая, информационная агрессия. Машинка российской пропаганды работает в каждом отеле за рубежом", - сказал премьер.

