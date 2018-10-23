Решение суда за 5 тысяч долларов для Дмитрия Святаша и Василия Полякова

Многочисленные нападки Дмитрия Святаша и Василия Полякова, контролеров Группы компаний “АИС”, вызвали реакцию в судейском корпусе и общественности. Так, на сайте work.ua появилось объявление под названием “ВНИМАНИЕ СРОЧНО” конкурс на должность “Коррупционный судья”.



Автор объявления, очевидно точно понимая о каких суммах, идет речь предложил за каждое судебное решение, вынесенное в интересах ГК “АИС” денежное вознаграждение в размере 5 000 долларов. Вероятно, что именно в такую сумму собственники Группы компаний “АИС” Дмитрий Святаш и Василий Поляков оценили стоимость одного судебного решения, вынесенного в пользу предприятия.

По многочисленным сообщениям СМИ Дмитрий Святаш и юристы Группы компаний “АИС” были неоднократно уличены в злоупотреблении процессуальными правами, которые заключаются в подаче идентичных исков практически во все суды Украины. Цель подачи таких исков заключается в попытке избежать выполнения судебного решения об аресте активов АИС и передаче их на ответственное хранение временному управителю.



Стоимость подобных услуг, по мнению автора, должна покрыть все предполагаемые риски, о которых он честно предупреждает соискателей: возможность раскрытия личных данных, общественное порицание и потеря друзей в профессиональной сфере. Однако же, предлагает определенный бонус “новым сотрудникам” за выгодное взаимодействие с коллегами.



Очевидно, что Дмитрий Святаш ищет поддержки в решении своих вопросов в разных кругах и обществах. Так, ранее СМИ сообщали, что народный депутат входит в Лигу сексуальных меньшинств “Крепкая попка”, члены которой выходили под стены Голосеевского районного суда столицы, выражая поддержку своему члену и единомышленнику народному избраннику Дмитрию Святашу. Активисты были уверены, что судьи предвзято относятся к Дмитрию Святашу из-за его сексуальных предпочтений и угрожали прибегнуть к групповому акту совокупления для демонстрации существующей проблемы.









