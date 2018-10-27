Общий госдолг Украины в сентябре сократился на $190 миллионов

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.



Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.



Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 112,77 млрд гривен, или 74,66 млрд долларов, против 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов месяцем ранее.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 827,46 млрд гривен (64,58 млрд долларов) против 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,01 млрд долларов до 37,85 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 2,97 млрд гривен до 756,27 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,73 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 285,31 млрд гривен, или 10,08 млрд долларов.



Напомним, Украине до конца текущего года необходимо выплатить 91,34 млрд гривен или 3,25 млрд долларов (по курсу Национального банка) по внешним долгам.

