Хуг: За неделю на Донбассе было почти 10 тыс нарушений режима тишины
Общее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уже превысило 240 тысяч, сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. "На прошлой неделе мы зафиксировали почти 10 тыс. нарушений режима прекращения огня. Совокупное число нарушений уже превышает 240 тыс.", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу во время Skype-включения из Донецка.
По его словам, СММ зафиксировали 67 единиц запрещенного вооружения вдоль линии соприкосновения, размещенных в нарушение достигнутых договоренностей относительно разведения сил и средств.
А.Хуг также обратил внимание на необходимость проведения разминирования в регионе.
Хуг: Ранее опубликованный в Foreign Policy текст ввел в заблуждение и не отображает мою точку зрения