Хуг: За неделю на Донбассе было почти 10 тыс нарушений режима тишины

Общее число нарушений режима прекращения огня на Донбассе уже превысило 240 тысяч, сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. "На прошлой неделе мы зафиксировали почти 10 тыс. нарушений режима прекращения огня. Совокупное число нарушений уже превышает 240 тыс.", - сказал А.Хуг на брифинге в пятницу во время Skype-включения из Донецка.

