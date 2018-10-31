«Киса-миротворец»: криптокапитуляция

Третий, заключительный «форум», который провела Юлия Тимошенко, был особенно криптократичен. Потом объясню, что это такое. Назывался он «Новая стратегия мира». Были уже «новая конституция», «новый экономический курс», и вот теперь Кыцюндер разъяснила свою стратегию блицкрига. Мы все помним первую «модель мира», которую случайно презентовала Тимошенко в телефонном разговоре со своим «коллегой». Два пункта: обнести Донбасс колючей проволокой, а потом расстрелять из «атомного пистолета». Уже тогда Юлия Владимировна демонстрировала экспертные знания в области разнообразных вооружений.



Что могу сказать по сути… Зал оформлен очень дорого: два плазменных экрана, на которых транслировалась разнообразная графика, цитаты, вырезки и сама Тимошенко. В центре круглый стол, за которым сидят уважаемые «юльки». Ну там Григорий Немыря со свежим альпийским загаром, Борис Тарасюк, который возглавлял МИД в период премьерства Юлии Владимировны, женщина-военный в застегнутом наглухо камуфляже, еще какие-то деятели, которых мне идентифицировать не удалось. И Тимошенко, одетая по случаю в строгие черные колготки. На «лабутенах». На этот раз обошлось без использования сложной офисно-хакерской терминологии. Даже 3D-принтер не был ни разу упомянут. На протяжении двух часов Кыцюндер зачотно чесала про «Будапешт плюс», периодически переходя на личность главкома. Весьма сомнительную, с точки зрения Юлии Владимировны. Причем во всех отношениях. Собственно «мирный план» Тимошенко я не понял. Нет, там как бы была презентована пошаговая концепция. Сначала они усиливают санкции, затем все собираются в Будапеште, потом мы реформируем ООН и сразу же принимаем на референдуме новую Конституцию. Ах да, еще создаем военный кабинет, который постоянно что-то нарабатывает, а координировать эту тяжелейшую работу будет Немыря. В этом месте Григорий приосанился и многозначительно почесал шнобель.



Тимошенко довольно эмоционально, но без прежнего огонька рассказывала о «политико-дипломатическом» урегулировании то ли глобальной мировой войны двух цивилизаций, то ли «конфликта нового поколения». Об атомном пистолете ни разу не упомянула. В этом отношении ее спич выгодно отличался от аналогичных «промов» гаранта, который убедительно рассказывает о наступлении ВСУ на Ярославль

С политтехнологической точки зрения Тимошенко уверенно выруливает в сферу подавления негативных эмоций. Не война, а формирование высокообеспеченной армии, не мобилизация, а создание безопасной среды для жизни. В точности с данными социологических исследований, согласно которым более семидесяти процентов избирателей выступают за «прекращение войны в Донбассе»

Тимошенко довольно эмоционально, но без прежнего огонька рассказывала о «политико-дипломатическом» урегулировании то ли глобальной мировой войны двух цивилизаций, то ли «конфликта нового поколения». Об атомном пистолете ни разу не упомянула. В этом отношении ее спич выгодно отличался от аналогичных «промов» гаранта, который убедительно рассказывает о наступлении ВСУ на Ярославль и формировании ударной армады из боевых фрегатов в Азовском море. Кыцюндер в замаскированной форме давала понять, что нехай все они опять соберутся в Будапеште и там как-то все произойдет.При этом она довольно профессионально работала по целевым аудиториям: женщины-военнослужащие недооценены по достоинству, а ведь они на порядок круче мужиков, надо повысить денежное содержание контрактников, волонтеры вообще молодцы. Именно они, а не главком, подняли армию, которую Порошенко и его окружение разворовывают. Короче, войны с Россией при Тимошенко не будет. Она с тысячами интеллектуалов разработает новую Конституцию, где все будет решено. Своего рода «криптокапитуляция», замаскированная под создание «действительно современной профессиональной армии». «Петр Алексеевич обещал применить нулевую терпимость по отношению к тем, кто наживается на армии… Я, когда приду к власти, применю нулевую терпимость по отношению к нему и его окружению». Бурные овации, смех в зале. Так себе посыл, но народу нравится. Особенно откормленным волонтерам, специализирующимся на сборе средств для нужд «наших хлопцив».Был у Кыцюндера и какой-то эмоциональный бред по поводу «выставки икон, нарисованных на ящиках от снарядов, а святые в камуфляже». Она канализировала тему в направлении некоего аморфного международного дрейфа в сторону «мира на украинских условиях». «Не люблю замороженных конфликтов и замороженных овощей». Это, как вы понимаете, была шутка. На самом деле все меры, которые предлагает Юлия Владимировна, направлены на консервацию существующего положения. Нет криков о немедленной деоккупации и прочей воинственной милитаристской лексики. Криптокапитуляция. Почему крипто? А как ей еще иначе дать сигнал в существующих условиях?Ее же еще до начала форума стали прессовать по поводу «сдачи национальных интересов» и прочих преступлений против верховного главнокомандующего. Да, очень туманно, но довольно прозрачно Тимошенко намекнула, что всем нам будет песец, если станем продолжать действовать в духе гаранта. Безусловно, наметила себе пути отхода, когда ее станут обвинять в «работе на Кремль». Примерно через пару часов спустят свежие методички по «форуму Юли», и «порохоботы» приступят к работе. Разнесут в пух и прах формат «Будапешт плюс». А мне он лично нравится. Красивый город, нормальная салями. Что еще надо для геополитического прорыва? Да уже ничего. Осторожно, но напористо Кыцюндер прошлась по болевым точкам верховного. И дипломат он херовый, и армию вовсе не поднял, и лозунг про церковь и ВСУ должен снять со своих предвыборных бордов. Вы представляете, как Петру Алексеевичу сейчас обидно? У него деоккупация оккупированных территорий начнется со дня на день, Крым перейдет в Украину через пару месяцев, а тут «катера по 3,7 миллиардов гривен каждый».С политтехнологической точки зрения Тимошенко уверенно выруливает в сферу подавления негативных эмоций. Не война, а формирование высокообеспеченной армии, не мобилизация, а создание безопасной среды для жизни. В точности с данными социологических исследований, согласно которым более семидесяти процентов избирателей выступают за «прекращение войны в Донбассе». Вот для них и «Будапешт плюс», и привлечение Китая и Индии в качестве переговорщиков, и создание «комитета разведки при президенте». Назвать Кыцюндера «ястребом» и представителем «партии войны» нельзя. Но, понятное дело, сохранена принятая здесь патриотическая риторика с соплями и воплями. После «миролюбивого» форума можно говорить о появлении у основных кандидатов двух диаметрально противоположных концепций по самому больному вопросу – война в Донбассе. Главком постоянно инициирует горячую фазу конфликта, поскольку это является одним из базовых элементов его предвыборной стратегии. Тимошенко апеллирует к абстрактному «Будапешту плюс» и «политико-дипломатическим усилиям». Теперь ее точно обвинят в «сдаче Украине Путину». Криптоизбирательная технология, однако.