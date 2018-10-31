Украина в результате жестких антикризисных мер вступает в длительный период экономического роста – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет начале длительного периода экономического роста в стране благодаря принятию антикризисных мер.



"Большинство прогнозов показывают, что Украина вследствие жестких и сложных и антикризисных мир вступает в длительный период экономического роста", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнес-ассоциаций "Диалог власти и бизнеса" в среду в Киеве.



При этом он подчеркнул, что ключевые риски, которые ставят под угрозу эти позитивные предсказания, к сожалению, являются политическими рисками.



При этом глава государства подчеркнул, что ключевые риски, которые ставят под угрозу эти позитивные предсказания, к сожалению, являются политическими рисками.



Он напомнил, что Украина вступает в избирательный период и в это время ее ожидает волна популизма и трудностей при принятии любых реформаторских решений. "Страна вступает в затяжной избирательный цикл. Это была моя сознательная позиция для того, чтобы после выборов президента, после избрания меня президентом в 2014 году, были организованы досрочные парламентские, местные выборы. Для чего? Чтобы страна имела четыре года на реформы. Чтобы бы говорили о развитии, о реформах, а не о популистских мерах, обещаниях", - сказал П.Порошенко.

