Мадуро назвал тупиковой политику Трампа в отношении Венесуэлы и Кубы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг заявил, что политика его американского коллеги Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, Кубы и Никарагуа является тупиковой.



"Я хотел бы, чтобы однажды президент Соединенных Штатов смог увидеть реальное положение дел, то, как он зашел в тупик, повторив неудачную политику других эпох, неудачную политику против Кубы, против Венесуэлы, против Никарагуа", - приводит слова Мадуро агентство EFE.



Глава Боливарианской Республики также считает, что хозяин Белого дома "должен открыть глаза". "Дорога [к миру], президент Дональд Трамп, - это уважение, это диалог, это совместная работа", - добавил Мадуро.



Ранее в Майами помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американская администрация намерена проводить жесткую политику в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа и в то же время будет расширять связи с Мексикой, Колумбией, Бразилией и Аргентиной.



Накануне Белый дом сообщил, что Трамп распорядился ввести санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом.



В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Согласно оценкам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, в настоящее время за пределами Венесуэлы находятся более 2,6 млн граждан этой страны. Ежедневно ее покидают около 5 тыс. человек. Правительство Венесуэлы отрицает наличие гуманитарного кризиса в стране.

