Порошенко начал визит в Турцию

Президент Украины Петр Порошенко начал свой визит в Турцию с открытия мемориальной доски на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах и посещения Стамбульского университета, где ему присвоили звание почетного доктора политических наук, передает корреспондент УНН.



“Для меня огромная честь получить звание доктора этого уважаемого учебного заведения”, — сказал П.Порошенко.



Он поблагодарил Турцию за твердую позицию по независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, а также по непризнанию незаконной аннексии Крыма и поддержку крымскотатарского народа.



Во время выступления Президент также поблагодарил Стамбульский университет по договоренности, в частности, обмена студентами с Украиной.



“Еще хотел бы поблагодарить Стамбульский университет за открытие кафедры украинского языка и предоставление возможности студентам изучать украинский язык. Количество этих студентов постоянно растет”, — добавил он.

