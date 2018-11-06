Патриарх Варфоломей советует РПЦ смириться

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Русская православная церковь должна смириться с автокефалией украинской церкви. «Ей [РПЦ] трудно понять, что как Вселенский Патриархат освободил так много народов на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию (...), так и Москве следовало бы признать, что украинский народ (...) имеет право на автокефалию"», — отметил Варфоломей.



По его словам, Константинопольский патриархат желает как можно скорее преодолеть раскол в Украине.



В начале ноября Варфоломей подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Украины Петром Порошенко. По словам священнослужителя, этот договор поможет предоставить украинской церкви автокефалию как можно скорее.



11 октября синод Вселенского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Помимо этого, Константинополь снял анафему с лидеров двух украинских церквей.



В РПЦ считают, что действия Варфоломея привели к расколу.