В четверг и в пятницу погода в Украине не изменится

В ближайшие сутки, 8 ноября, температура в Украине почти не изменится, в поле повышенного атмосферного давления сохранится сухая погода, но в ночные и утренние часы в большинстве областей будут образовываться туманы, сообщает Укргидрометцентр. В четверг в Украине - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны 2-7° тепла; днем 7-12°, в западных областях и в Крыму местами 13-15°.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 9-11° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,6 градусов тепла в 1927 году, самая низкая - ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1891 году.



В пятницу, 9 ноября, в Украине по-прежнему без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 6-11° тепла; в западных, южных областях и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 9-15° тепла.



В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

