Трамп наградит Элвиса Пресли высшей наградой США

Президент США Дональд Трамп посмертно наградит "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли президентской медалью Свободы. Она является высшей наградой США для гражданских лиц.



"Элвис сочетал госпел, кантри и ритм-энд-блюз, чтобы создать свое неповторимое звучание, и продал больше миллиарда записей. Он остается вечной американской иконой и через 40 лет после своей смерти", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.



Торжественная церемония награждения состоится 16 ноября.



Элвис Пресли родился в 1935 году в штате Миссисипи. За свою карьеру музыкант сумел стать "королем рок-н-ролла". Даже после смерти певец остается одним из самых высокооплачиваемых знаменитостей.





