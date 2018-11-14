#теплыйснег

Первый снег принес украинцам много радости и положительных эмоций. Автомобилисты на лысой резине с удовольствием оттачивали навыки экстремального вождения, выписывая веселые пируэты на киевских спусках. В домах у всех было тепло и местами сухо. Прогнозы российских агрессоров о «замерзающей Украине» в очередной раз не сбылись. Да, в некоторых районах отключили отопление, однако это все мелочи, на которые вообще не стоит обращать внимание. Зато в центре города обнаружили огромные запасы термальной воды с высоким содержанием стронция и кипятка.



Поэтому пробки из-за кипятка на Шота Руставели очень органично, я бы даже сказал, совершенно естественно перетекли в транспортный коллапс, посвященный первому долгожданному снегу. Жаль, конечно, что поиски термальных вод возле моего дома так и не закончились успехом. В центре богатое термальное месторождение само себя проявило, а у нас ребята ищут вторую неделю горячую воду и ничего. Протяженность уютных канав, в которые по вечерам любят падать не совсем трезвые жители микрорайона, уже превысила километр. Видно, что Виталик старается. Не сидит сложа руки, в чем его обвиняют некоторые моральные уроды. Весь кипит. В переносном смысле этого слова, конечно. Просто ему территория попалась не очень богатая радоновой водой нужной температуры. Вот в Венгрии совсем другое дело. Там куда ни ткни томосом, отовсюду бьет какой-нибудь горячий источник. Сразу появляется куча немцев, которые начинают развивать инфраструктуру, пьют пиво и меняют евро на форинты по спекулятивному курсу с учетом произвольной комиссии.



К сожалению, в наследство от советской империи нам достались не очень богатые термальными водами земли.



По сюжету главный герой – бывший боксер, естественно, устраивается на работу в норвежское посольство. У него есть секретная миссия: очистить внутренний дворик от бомжей и стать мэром города. По ходу сериала будут многочисленные постановочные драки, каскадерские падения с колеса обозрения и велосипеда

Главное – настрой. Он у людей боевой. На завтра намечена веселая и познавательная акция «бляхарей» (владельцы авто на литовских и польских номерах). Они полностью раскаялись в том, что бессовестно обманывали таможенные и налоговые органы, ввозя свой автохлам без уплаты всяких там полезных акцизов и сборов

Но Виталик не унывает и, чтобы порадовать жителей, анонсировал съемку в столице полномасштабного норвежско-американского сериала с участием «Плюсов» и индийских актеров.По сюжету главный герой – бывший боксер, естественно, устраивается на работу в норвежское посольство. У него есть секретная миссия: очистить внутренний дворик от бомжей и стать мэром города. По ходу сериала будут многочисленные постановочные драки, каскадерские падения с колеса обозрения и велосипеда. История практически автобиографическая, поскольку за основу взята реальная жизнь Кличко. Просто вместо банды Рыбки – норвежское посольство, вместо рынка и рэкета – бомжи и пустые бутылки. А так один в один. Поэтому усилия российской пропаганды, направленные на раскол нации, подыгрывание реваншистским силам, которые, само собой разумеется, жаждут реванша, обречены. Причем в зародыше. Не зря же верховный главнокомандующий заявил, что сорван московский план раскола нашего автокефального православия. Быть томосу, однозначно.Вчера целый день бывший музей Ленина, ставший нашим «Украинским домом», светился огоньками и замерзшими носами Национальной гвардии, бдительно оцепившей его по периметру. Намечалась важная встреча с капитулянтами из Московского патриархата. На форумах радостно постили, что «московские попы приползут на встречу с президентом сдаваться». В чем именно состоял план Москвы? В том, чтобы собрать Собор епископов, объявить на нем о выходе из евхаристического общения с Константинопольским патриархом, отказаться от автокефалии в виде томоса, признать этот процесс искусственным, то есть навязанным извне. Ничего этого сделать не удалось, поскольку сразу после принятия этих решений в «Украинский дом» пришла большая группа иерархов МП в количестве двух человек и поздно вечером встретилась с главкомом. О чем это говорит? О желании всех церквей объединиться под эгидой Константинополя. И процесс активно пошел под руководством нашего просветленного во многих местах лидера. Снег, выпавший сразу после чудесной встречи в музее Ленина, свидетельствует о бессильной злобе мракобесов, расстроенных провалом своих планов.Украина уверенно, с огоньком преодолевает первые, самые важные дни настоящей зимы. Ведь отчего жгут шины? От восторга и желания поскорее провести объединительный собор. Других причин нет. Премьер Гройсман держит руку на батарее. Как и Виталий. Почти сто процентов домов подключено к отоплению. Жалкие несколько миллионов отщепенцев, которым якобы холодно, в расчет не принимаются. Мы хорошо подготовились к путинской зиме и готовы к любым вариантам развития событий. Подземные газохранилища доверху набиты самым лучшим в мире норвежским газом. Хватит не только до весны, а еще и летом можно будет ради прикола кипятить воду на плитах. На ТЭЦ бесперебойно поступает отборный юаровский антрацит высочайшего качества. При его сжигании выделяется столько гигакалорий, что хватит на жарку яиц гиппопотама. Это, конечно, неудачная шутка, поскольку у нас гиппопотамы находятся под защитой закона и поэтому их практически нет. Недавно в Киевском зоопарке предпоследний откинулся, но это совершенно не важно.Главное – настрой. Он у людей боевой. На завтра намечена веселая и познавательная акция «бляхарей» (владельцы авто на литовских и польских номерах). Они полностью раскаялись в том, что бессовестно обманывали таможенные и налоговые органы, ввозя свой автохлам без уплаты всяких там полезных акцизов и сборов. Рада пошла им навстречу, дав пару часов на урегулирование возникших проблем. Поэтому они привезут свои ставшие уже ненужными «бляхи» и весело сожгут их перед АП в знак покаяния. Ну и потребуют от президента наложить вето на «бляхарский закон». Гарант у нас европейский, он не нанимался накладывать по первому требованию каких то об…банцев на польских номерах. Перед майданом все равны. Надо помнить об этом.