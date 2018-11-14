Пассажиропоток в аэропорту "Киев" вырос более чем вдвое

Международный аэропорт "Киев" им.Сикорского за январь-октябрь 2018 года обслужил 2,42 млн пассажиров, что на 56,3% больше показателя января-октября 2017 года.



"13 ноября аэропорт "Киев" обслужил 2,5-миллионного пассажира с начала 2018 года… В планах аэропорта – обслужить за 2018 год 2,8 млн пассажиров", - говорится в распространенном в среду пресс-релизе аэропорта, пассажиропоток в котором в минувшем году вырос на 64,2% – до 1,85 млн.



Согласно сообщению, в октябре этого года пассажиропоток увеличился к октябрю прошлого года на 48,6% – до 259,1 тыс. пассажиров.



Аэропорт уточнил, что на международных рейсах в январе-октябре текущего года было обслужено 2,35 млн пассажиров, а на внутренних рейсах – только 73 тыс., в том числе в октябре – соответственно 251,6 тыс. и 7,5 тыс.



Количество рейсов увеличилось за 10 месяцев этого года на 32,9% – до 25,9 тыс., из них международные составили 21,88 тыс. В октябре рост числа рейсов составил 27% – до 2,72 тыс., в том числе международных рейсов – 2,27 тыс.



Согласно релизу, наиболее популярными международными направлениями в январе-октябре 2018 года стали Минск (Беларусь), Варшава (Польша), Шарм-эль-Шейх (Египет), Дубай (ОАЭ), Анталия (Турция), Анкара (Турция), Рим (Италия); внутренними — Одесса, Запорожье, Львов.



Как сообщалось, аэропорт "Киев" планирует реконструкцию основного терминала "А" площадью 14 тыс. кв. м и расширение его еще на 9,5 тыс. кв. м за 630 млн грн, что поможет в 2019 году нарастить пассажиропоток на 25-30%.



Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает 2-е место в Украине.

