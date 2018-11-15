Стэн Ли перед смертью придумал нового супергероя

Стэн Ли и его дочь Джоан Селия Ли придумали еще одного супергероя перед смертью Стэна Ли. Ему дали имя Dirt Man (человек-грязь - ред. УНН). Об этом сообщает УНН со ссылкой на TMZ.



"Джоан Селия Ли пришла в редакцию TMZ Live, чтобы рассказать о наследии отца и показала, что у них есть новый герой под именем Dirt Man, которого они придумали вместе", - сообщается на сайте издания.



На вопросы о том, какие силы имеет новый супергерой, или какая у него история, Джоан Селия ответила о том, что это все "очень интересно", но пока не раскрывала подробностей о персонаже. Она также не стала рассказывать, появится этот персонаж на киноэкранах или в комиксах.



Как сообщал УНН, в США, в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel.

