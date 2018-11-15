Реставрация стеклянного купола Рады обошлась почти в 240 тысяч долларов

Реставрация стеклянного купола Верховной рады Украины завершилась, она обошлась почти в 240 тысяч долларов, сообщается в среду на сайте парламента.



"Реставрация купола Верховной рады завершена досрочно", — говорится в сообщении.



Согласно сообщению, мотивацией для начала реставрационных работ купола Рады стал срок эксплуатации сооружения и его изношенность: стекло нуждалось в замене, металлические конструкции необходимо было очистить от коррозии и покрасить, а также обработать герметиками.



По словам главного специалиста отдела организации строительства управления делами Верховной рады Виктора Яремчука, ремонт купола не проводился уже 70 лет, с момента последнего ремонта стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной.



В прошлом году предприятие "Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского" разработало проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне этого года провели тендер, на реконструкцию купола контрактом было предусмотрено 7,5 миллиона гривен (около 270 тысяч долларов), сроки выполнения — не позднее 10 декабря этого года.



Согласно сообщению, ремонтные работы фирма-исполнитель завершила досрочно — 30 октября, при этом была сэкономлена часть госсредств, всего на реконструкцию потратили 6,7 миллиона гривен (около 240 тысяч долларов).

