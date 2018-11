Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов

Apple Inc. в последние недели сократила заказы на производство всех трех новейших моделей смартфонов (iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.



Особенно резким стало сокращение заказов iPhone XR - по данным источников, компания урезала планы по производству самой бюджетной новой модели на треть от первоначально запланированных 70 млн устройств.



По словам источников, проблема возникла из-за сложностей с прогнозированием спроса на новые модели.



"Чем больше выбор вы предоставляете, тем сложнее предсказать, кто будет покупать эти устройства", - заявил CEO консалтинговой компании Sequent Learning Networks Стивен Хейнс. Проблема усугубляется тем, что помимо новых моделей в продаже до сих пор сохраняются устройства прошлых модельных рядов.



Как следствие, поставщики деталей для Apple ухудшили свои прогнозы квартальных финпоказателей, что резко отразилось на их капитализации. На прошлой неделе упали акции таких поставщиков, как Qorvo Inc., Lumentum Holdings и Japan Display.



Акции самой Apple на предварительных торгах в понедельник дешевеют на 1,6%. За последний месяц капитализация компании сократилась почти на 12%, до $918 млрд.