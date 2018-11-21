США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти из Ирана в Сирию

Соединенные Штаты внесли в санкционные списки шесть физических лиц и три организации за содействие в поставках нефти сирийскому правительству, среди них российские компании Global Vision Group и "Промсырьеимпорт", а также первый заместитель гендиректора последней Андрей Догаев.



Об этом сообщило во вторник Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США.



Как заявила на специальном телефонном брифинге представитель администрации США, власти страны вскрыли схему поставки нефти Ирана через российские компании в Сирию в обход санкций Вашингтона.



Помимо российских предприятий и физического лица, под рестрикции попали два гражданина Ирана, один ливанец, один сириец и один гражданин Ирака, а также зарегистрированная в Иране компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.



Как пояснили в минфине США, Global Vision Group и гражданин Сирии Мохаммед Амер Альшвики, который, по данным Вашингтона, владеет этим предприятием, якобы играли ключевую роль в схеме по поставкам нефти в Сирию, а затем - в передаче денежных средств спецподразделению "Аль-Кудс" иранского Корпуса "стражей исламской революции".



