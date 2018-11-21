Лоббисты Коломойского не теряют надежды заставить АМКУ признать монополией ДТЭК, контролирующего всего 26% рынка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес рассмотрение результатов четырехлетнего расследования рынка электрической энергии на 18 декабря – передает принадлежащее беглому олигарху Игорю Коломойскому информагентство УНИАН.



В сообщении УНИАН ссылается на страницу Facebook главы Ассоциации потребителей энергетики Андрея Геруса, который был на заедании АМКУ и требовал отложить окончательное решение.



В ходе заседания АМКУ предлагало закрыть данное расследование, которое установило, что ДТЭК производит менее 26% электроэнергии и не является монополистом.



Как известно с 2016 года лоббисты Коломойского ведут борьбу против формулы «Роттердам+», согласно которой промышленные предприятия оплачивают рыночную стоимость угля в тарифе на электроэнергию. На бытовых потребителей формула «Роттердам+» не распространяется, поэтому цена электроэнергии для населения в Украине самая низкая в Европе.



Крупнейшими промышленными потребителями электроэнергии являются ферросплавные заводы, в себестоимости продукции которых доля электроэнергии достигает 50%. Группа «Приват» Игоря Коломойского контролирует 90% ферросплавной отрасли, включая крупнейшие Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы.



Ассоциация потребителей энергетики последовательно выступает против формулы «Роттердам+» и введения конкурентного рынка электроэнергии по европейскому образцу, поскольку это сделает невозможным возврат к льготным ценам на электроэнергию для ферросплавных предприятий.



По словам посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, от своевременной имплементации закона «О рынке электроэнергии» в значительной степени зависит продолжение программы макрофинансовой помощи Украине со стороны Европейского Сообщества. За последние три года Евросоюз выделил Украине в целом уже 12 млрд евро.



По мнению ряда экспертов, признание ДТЭК монополистом может сорвать запуск конкурентного рынка электроэнергии, на введении которого настаивают западные партнеры Украины.

