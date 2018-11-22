Порошенко просит Раду неотложно рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции

Президент Украины Петр Порошенко после положительного вывода Конституционного суда просит парламент в неотложном порядке рассмотреть изменения в Конституцию по европейской и евроатлантической интеграции.



"Конституционный суд открыл зеленый свет на внесение изменений в украинскую Конституцию относительно европейской и евроатлантической интеграции. Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО - необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - сообщается на странице П.Порошенко в соцсети Фейсбук в четверг.

