Гражданам ЕС после Brexit придется получать визы для пребывания в Британии

Европейским гражданам, которые намерены приехать в Великобританию на долгосрочной основе после выхода страны из состава ЕС (Brexit), придется получать визы, так как принцип свободного перемещения граждан перестанет действовать. Об этом говорится в одобренном в четверг Лондоном и Брюсселем проекте Политической декларации по будущим отношениям между Евросоюзом и Соединенным Королевством, выдержки из которого приводит телеканал Sky News.



"Стороны нацелены на то, чтобы посредством внутреннего законодательства обеспечить безвизовый режим для краткосрочных поездок", - отмечается в документе. При этом речи не идет о безвизовом въезде на долгосрочной основе. Лондон и Брюссель договорились согласовать в дальнейшем, какие именно будут введены визы для долгосрочных поездок. "Стороны согласились рассмотреть условия для въезда и пребывания [на территории страны] с целью проведения исследований, учебы, тренингов и обмена молодыми учащимися", - отмечается в тексте 26-страничной декларации.



Лондон и Брюссель указали на то, что возвращение к визовому режиму понадобится из-за того, что Великобритания решила отказаться от действующего в ЕС принципа свободного передвижения граждан. "Отмечая, что Великобритания приняла решение о том, что принцип свободного перемещения лиц между ЕС и Соединенным Королевством более не будет применяться, стороны должны согласовать [новые] правила передвижения", - говорится в документе.



Проект политической декларации был согласован во время двухчасовой встречи в Брюсселе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Документ был разослан в четверг лидерам всех 27 государств Евросоюза в преддверии намеченной на воскресенье экстренной встречи. Одновременно Мэй, по сообщениям британских СМИ, проводит в настоящий момент совещание по телефону с членами своего кабинета по теме достигнутого соглашения. Позже в четверг она должна сделать заявление по этой теме в парламенте Соединенного Королевства.



Новости о согласовании проекта декларации привели к резкому, самому значительному за последние три недели, росту курса британского фунта. В настоящий момент британская национальная валюта демонстрирует рост более чем на 1% по отношению к доллару и торгуется на уровне $1,29 за £1.



Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

