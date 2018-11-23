Американский профессор назвал попытки США изолировать Россию "скудоумием"

Попытки изолировать такую огромную страну, как Россия, — это "тщеславная глупость" и проявление "скудоумия", которая приводит лишь к противоположному эффекту. Такое мнение высказал заслуженный профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн, пишет американский журнал The Nation.



По его мнению, речи об изоляции России сейчас не идет — после 2014 года Москва стала самой активной дипломатической столицей в мире.



Россия расширяет сотрудничество со многими странами, в том числе членами Евросоюза, который ввел против Москвы санкции, напоминает историк.



Кроме того, Москва сейчас координирует три важнейших переговорных процесса: по Сирии, Сербии и Косово и даже по Афганистану — отмечает профессор.



США пора учиться у России, иначе они попадут в еще большую самоизоляцию, заключил Коэн.



Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. США, Канада и Евросоюз ввели антироссийские санкции, на что Москва ответила продуктовым эмбарго. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.

