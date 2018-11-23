Шнур объяснил, почему не выступает на Украине

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в интервью журналу "Россия в глобальной политике" рассказал, почему не выступает с гастролями на Украине.



В ходе разговора про выступления коллектива по всему миру журналист спросил у Шнурова о том, ездит ли он на Украину, на что получил отрицательный ответ. При этом певец не согласился с теми, кто призывает поддерживать связи с соседней страной и "не поддаваться политическим ветрам".



"Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?" — заметил лидер "Ленинграда".



В 2017 году Сергей Шнуров попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за выступления группы в Севастополе в 2016 году. Сам музыкант заявил, что "не привык ломиться в закрытую дверь" и спокойно отнесется к тому, что его могут не пустить на Украину.

