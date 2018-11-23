ЕС обещает предоставить Украине транш как можно быстрее

Европейский союз оказать Украине макрофинансовой помощи в кратчайшие сроки. Об этом в комментарии УНН сказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.



"Вы знаете, мы надеемся, что в ближайшее время будет возможность выплатить эту макрофинансовую помощь, поскольку мы знаем, что существует потребность во внешнем финансировании. Поэтому очень важно, чтобы мы действительно способствовали этому", - сказал Мингарелли, отвечая на вопрос журналиста относительно сроков предоставление Украине макрофинансовой помощи.



Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро.



Стоит напомнить, что парламент одобрил во втором чтении и в целом Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов (во втором чтении) и 240 нардепов (в целом).

