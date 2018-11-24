Работники Amazon устроили забастовку в "черную пятницу"

Работники логистических центров американского интернет-сервиса Amazon в Германии и Испании в "черную пятницу" устроили забастовку, требуя улучшения условий труда, пишет Reuters.



Немецкие работники компании будут бастовать в течение 24 часов до полуночи, требуя повышения зарплаты и улучшения контрактов.



Компания Amazon сообщила, что участие в забастовках в логистических центрах в немецких Бад-Герсфельд и Райнберг принимают около 620 работников. В то же время большинство сотрудников продолжает работать, поэтому забастовка в целом не влияет на клиентские заказы.



В испанском центре Amazon в Сан-Фернандо-де-Энарес, по данным профсоюзов, к забастовке присоединились 85-90% персонала. В компании заверили, что эти цифры неточны и заказы продолжают обрабатываться.



В немецком Amazon заявили, что работники сначала получают от 10,78 евро в час, а за два года зарплата составляет в среднем 2397 евро в месяц. Такие показатели, по мнению работодателя, являются конкурентными на немецком рынке труда.

