Госбюро расследований готово приступить к работе
Государственное бюро расследований во вторник, 27 ноября, начнет работать над первыми уголовными делами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что 27 ноября около 300 следователей ГБР торжественно примут присягу в присутствии президента Украины.
Среди новых кадров ГБР - около 100 следователей центрального аппарата и около 200 сотрудников территориальных управлений Бюро. Все они успешно прошли собеседования, специальные проверки, в том числе проверку на добропорядочность и непричастность к коррупции, а также психофизиологическое исследование на полиграфе.
Источник: Корреспондент
13:50