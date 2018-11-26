Госбюро расследований готово приступить к работе

Государственное бюро расследований во вторник, 27 ноября, начнет работать над первыми уголовными делами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что 27 ноября около 300 следователей ГБР торжественно примут присягу в присутствии президента Украины.



Среди новых кадров ГБР - около 100 следователей центрального аппарата и около 200 сотрудников территориальных управлений Бюро. Все они успешно прошли собеседования, специальные проверки, в том числе проверку на добропорядочность и непричастность к коррупции, а также психофизиологическое исследование на полиграфе.

