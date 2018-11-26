Волкер прокомментировал ситуацию в Азовском море
В понедельник, 26 ноября, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал агрессивные действия России в Керченском проливе.
В частности, дипломат написал в своем Twitter: "Россия таранит украинское судно, которое мирно двигалось в направлении украинского порта. Россия захватывает корабли и экипаж, а потом обвиняет Украину в провокации ???".
Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 ноября 2018 г.
Источник: Українські новини
15:12