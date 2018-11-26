В Кабмине рассказали, что будет с пенсиями и субсидиями в условиях военного положения

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что Кабинет Министров не допустит сбоев в системе социальных выплатах в случае введения военного положения.



Об этом он написал в своем в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.



"О влиянии возможного введения военного положения на систему социальных выплат. Все социальные платежи, пособия, пенсии, зарплаты и другие выплаты будут осуществляться вовремя, в полном объеме и без ограничений!" - написал Розенко.

