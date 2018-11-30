Австрийский канцлер выступил в поддержку газопровода "Северный поток-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц выступил за строительство газопровода "Северный поток-2". "Это важный для нас проект, как с точки зрения энергетической и политической, так и с точки зрения экономической", - сказал он на встрече с бизнесменами в четверг. С.Курц отметил, что Вена, несмотря на возражения США, не откажется от этого проекта.



"Когда американцы рассматривают наши отношения с Россией под лупой, то они, прежде всего, скептичны по поводу того, что мы позитивно выступаем за "Северный поток - 2". Однако мы точно не поменяем точку зрения, как и немцы, как и многие другие" - подчеркнул канцлер Австрии.

