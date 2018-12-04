«Шакал-Карлос-Семенченко»

Украине есть чем гордиться в это сложное военное время. Прежде всего, несмотря на непрекращающиеся провокации Кремля, премьер Гройсман и главком открыли первую в мире электричку на дизельной тяге, связывающую Киев с аэропортом «Борисполь». Нигде такого нет, а у нас практически готовый гиперлуп получился. Как сказал гарант, с вай-фаем, гулом-пэем и «смачной кавой». Вообще не надо тащиться в Братиславу для того, чтобы принять вовнутрь «фантастический напиток». Да, про круассаны. Побратимы пока не советуют ехать в Париж, поскольку лучшие аналитики в клинике стратегических исследований «Небесная сотня» решают: правильный у них там майдан или же «пропутинская подделка»?



Опять же, желтые жилеты смущают. Нет точного перевода на мову, и вроде бы только три трупа претендуют на членство в «парижской сотне». Снайпер есть, но надо подождать. Теперь об электричке. Наш гиперлуп, запущенный в такое трудное для нации время, произвел настоящий фурор. Никогда такого не было, чтобы поезд сам шел в аэропорт. Другие европейские города завидуют Украине лютой завистью. Мало того, что запустили гибридный «потяг» с вай-фаем. Так он еще и сломался буквально на второй день эксплуатации. Что-то с движком. Машинист сразу осмотрел место предполагаемой поломки и поставил четкий диагноз – «пи…дец». Народ, который намеревался вовремя попасть на разнообразные авиарейсы, с восторгом выпрыгивал в уютные сугробы, бежал по свежему насту к автотрассе и весело ловил попутки. При этом все в один голос восхищались уровнем сервиса ведомства Омеляна, превозносили морально-деловые качества руководства государства и выражали уверенность в полной блокаде РФ.



«Потяг» с вай-фаем мгновенно вошел в историю нации как пример высокотехнологического хай-тека. Да, умылись горькими слезами орды вооруженных варваров, которые каждый день концентрируются на наших рубежах. Мы им наглядно продемонстрировали весь свой неисчерпаемый потенциал.



Следующее наше достижение, которым, вне всяких сомнений, будут гордиться последующие поколения украинцев (если они появятся) – это появление украинского аналога легендарного Ильича Рамиреса Санчеса. Он же «Карлос Шакал»

Приведя себя в военное положение, мы показали миру: нет ничего более стабильного, чем нация, находящаяся в положении. Каждый день миллионы украинцев прямо с утра сплачиваются вокруг нашего главкома и выдающихся достижений Украины (сломанный гиперлуп до «Борисполя» и Семенченко-«Шакал»)

Следующее наше достижение, которым, вне всяких сомнений, будут гордиться последующие поколения украинцев (если они появятся) – это появление украинского аналога легендарного Ильича Рамиреса Санчеса. Он же «Карлос Шакал». Начался экспорт украинской революции в Грузию, и первооткрывателем этого перспективного направления стал тот самый Семен Семенченко из «Самопомочи». Наш маленький «Шакальчик». Пока нам трудно разобраться, что происходит в Грузии. Побратимы из клиники стратегических исследований пока не публикуют результаты анализа прихода к власти какой-то стремной женщины. Но поскольку Михо Саакашвили явно против, то мы с ним. Семенченко, у которого всегда была активная жизненная позиция и неистребимая тяга к участию в различного рода акциях, первым оказался в очаге грузинских протестов. Понятное дело, что он приехал в Тбилиси как простой турист, чтобы выпить чачи, посмотреть на памятник гравицапе и на тот самый подъемник, который взбесился и весело кидался пассажирами в дорогих горнолыжных костюмах. Естественно, вместе с ним совершенно случайно оказалось семь веселых побратимов из батальона «Донбасс».Подкупленные северным агрессором грузинские полицейские пытались пришить Семену Семенченко и его товарищам акт покупки пошлого оружия, боеприпасов, наркотиков и развращение относительно крупного рогатого скота. Ложь и гнусная провокация. Раненный на всех фронтах нации в одну и ту же правую ягодицу Семен привез грузинам лишь свои революционные идеалы. Он мечтает лишь о построении в Грузии европейского общества открытого типа. Причем тип по-прежнему шатается в Амстердаме, поскольку на исторической родине его хотят посадить злые люди. И в Украине этого типа хотят посадить злые люди. А Семенченко никто посадить не может, ведь у него дипломатический паспорт. У всех народных депутатов есть такие паспорта, поскольку они как бы неприкасаемые. В конце концов, что плохого в том, что несколько веселых парней вместе со своим раненным в ж...пу лидером прибыли в Тбилиси? Настало наше время прививать грузинам эффективные менеджерские навыки. Не все им, котам, масленица. Теперь мы к ним едем, чтобы обучить революционному делу настоящим образом. Говорят, что посольство США в Тбилиси приказало местным правоохранителям не трогать Семенченко и его команду туристов.Ложь и провокация! Фейк, наспех слепленный кремлевскими хакерами в подвалах Лубянки. Семенченко-«Шакал» в своем «Фейсбуке» четко все расставил по местам. Дескать, приехал в Тбилиси заниматься освобождением украинцев, которые были безосновательно задержаны. Причем приехал еще до задержания, поскольку что-то чувствовал. Как-то странно ныл старый боевой шрам, полученный под Дебальцево. Или под Иловайском? Недаром его побратим Филатов, который обещал всех вешать, говорил: «Сеня, береги руку!». Он и берег, поэтому получил осколок в ж...пу. Так бывает на настоящей войне.Приведя себя в военное положение, мы показали миру: нет ничего более стабильного, чем нация, находящаяся в положении. Каждый день миллионы украинцев прямо с утра сплачиваются вокруг нашего главкома и выдающихся достижений Украины (сломанный гиперлуп до «Борисполя» и Семенченко-«Шакал»). И каждый день в телевизоре появляется главком, который дает нам повод еще сильнее пышаться нашей европейской державой. Вот буквально час назад президент мужественно внес на рассмотрение Рады проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Многие, конечно, удивились тому, что он еще не денонсирован. Министр внешних сношений Климкин каждый день убивает десять-сорок договоров с РФ, а тут, падло картавая, проморгал целого «слона»! Пришлось главкому лично исправлять ситуацию и вносить. Уверен: несмотря на тяжелейшее военное положение, парламент единогласно разорвет в мелкие кусочки этот договор. Спикер уже рвет и мечет. Но ему можно, у него же справка. В Тбилиси возрадовался Семен Семенченко, который люто приветствует этот шаг главкома. Гиперлуп наконец-то завелся и выехал с чистого поля. В Париже, правда, не все так однозначно. Почему-то президент Франции Макрон встретился с Путиным. Наверное, консультировался относительно того, разгонять ему местный майдан в жилетках или вести переговоры с хулиганами.