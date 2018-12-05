США и НАТО выдвинули России ультиматум о выполнении ДРСМД

НАТО дает России последний шанс спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи министров иностранных дел стран альянса, на которой госсекретарь США Майкл Помпео заявил о намерении Вашингтона выйти из договора через 60 дней, если Россия не ликвидирует свою ракетную программу.



По словам Помпео, в течение этих 60 дней США не будут разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы.



"НАТО дает России последний шанс по спасению ДРСМД, или она должна готовиться к миру без ДРСМД", - сказал Столтенберг. "Министры [иностранных дел стран НАТО] пришли к заключению, что США выполняют ДРСМД, а Россия - нет. Мы договорились вместе продолжать обсуждение этой ситуации и мы готовы разрабатывать системный ответ, если Россия не вернется к ДРСМД", - заявил он.



"Все ракеты опасны, но эти [крылатые ракеты средней дальности] особенно опасны, поскольку они малозаметны, способны нести ядерное оружие, высокомобильны и могут достичь европейских городов, - продолжил он. - НАТО будет готовиться к миру без ДРСМД, хотя мы сожалеем, если этот договор исчезнет".



"НАТО начнет подготовку системы ответных мер альянса, если Россия не ликвидирует свои крылатые ракеты, - сказал Столтенберг. - Нам нужно быть готовыми к тому, что в мире не будет этого договора, и это вызывает у нас сожаление". Он отказался отвечать вопрос, о каких именно мерах идет речь. "Это настолько серьезно, что если я начну перечислять потенциальные ответные шаги, это только усилит неопределенность и напряженность, поэтому мы будем делать это в сбалансированном и ответственном режиме", - пообещал генсек НАТО.



По его словам, НАТО готова обсуждать с Москвой на уровне Совета Россия - НАТО (СРН) последствия ультиматума. В противном случае США инициируют процедуру выхода из ДРСМД, которая занимает шесть месяцев. "Мы обращались к России на многих уровнях, сейчас вы слышали единую позицию стран НАТО, и это четкий сигнал России. Страны НАТО встречаются с Россией в разных форматах на уровне глав государств, на уровне глав МИД. Мы готовы поднять этот вопрос еще раз на уровне СРН, мы это уже сделали несколько недель назад [31 октября в Брюсселе]", - сказал Столтенберг.



"Россия знает наши опасения. Раньше они отрицали само существование ракетной системы 9М729, а сейчас они объявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет? - Россия знает нашу позицию", - отметил он.



20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из ДРСМД, так как Россия нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.



ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения.



Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.



