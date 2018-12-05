На Украине подорожали спиртное и сигареты

С начала 2018 года на Украине и Киеве, в частности, цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли более чем на 15%. Об этом сообщает пресс-центр столичного управления Государственной службы статистики.



В частности, указано, что в Киеве цены на спиртное и сигареты в 2018 году выросли на 15,2%. Только за последний месяц алкоголь и табачные изделия в столице подорожали на 2,3%.



"В целом по Украине за год алкоголь и сигареты подорожали на 15,5%", - говорится в сообщении.

