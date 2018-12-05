Sony PlayStation Classic вышла на рынок

Компания Sony 3 декабря начала продажи представленной в сентябре консоли PlayStation Classic, которая представляет собой уменьшенную копию приставки PlayStation первого поколения, выпущенной в 1994 году.



Комплект поставки устройства включает HDMI-кабель и два джойстика, но для использования приставки также потребуется приобрести USB AC-адаптер на 5V. На PlayStation Classic предустановлено 20 культовых игр 25-летней давности, включая Final Fantasy VII, Jumping Flash, Ridge Racer Type 4, Tekken 3 и Wild Arms.



Набор предустановленных игр различается для японского и западных релизов, учитывая особенности аудитории. Так, геймеры из Японии получат возможность сыграть в знаменитую кинематографическую ролевую игру-ужастик Parasite Eve, а игроки из США и Европы - в самую первую Grand Theft Auto, сообщает ТАСС.



В США PlayStation Classic доступна по цене 99,99 доллара, а в Европе — 99,99 евро. В России на приставку пока принимаются предварительные заказы по цене 8999 рублей. По словам производителя, первые покупатели получат устройства в начале декабря, пишет Ferra.









Отметим, что Sony не первая компания, которая решила перевыпустить старую консоль с набором популярных игр. Так, в 2016 году японская компания Nintendo анонсировала игровую приставку Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, которая представляла собой уменьшенную копию легендарной консоли Nintendo Entertainment System (NES). Тогда консоль ненадолго появилась на прилавках, а в июне этого года вновь вышла в продажу и стала лидером на рынке США.

