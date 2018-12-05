Хроники здобулятины-8. Pesa не доехал, или Секонд-хенд побеждает

Всегда радуюсь, когда наша страна вырывается наверх в международных рейтингах. Благая весть поступила на прошлой неделе: Украина вышла на третье место в мире по импорту секонд-хенда. Впереди только Пакистан и Малайзия – собратья по «процветанию». Обогнать Пакистан будет сложно – там почти 200 млн. населения. А вот потягаться с Малайзией можно. Надо только тщательнее подсчитать весь наш секонд-хенд. Американские кораблики не забыть. Аэроэкспресс, «перешитый» из рельсобусов Pesa. Ну и «евробляхи», разумеется!

Правильно говорят, что все новое — это хорошо забытое старое. Кто его знает, как поведет себя, например, новый скоростной поезд по дороге из Международного аэропорта «Борисполь» до Центрального железнодорожного вокзала. Вся эта современная техника такая капризная, непредсказуемая.



То ли дело проверенный годами рельсовый автобус производства польской компании Pesa Bydgoszcz SA. Чудесная вещь. Подрихтовали, закрасили, сидения прикрутили — красота! И, главное, что отечественный товаропроизводитель поучаствовал в реанимационных процедурах. Ремонт делали собственными силами в локомотивном депо «Гречаны». Если много не заработали, то хоть краски чуток украли (шучу).



Правда, некоторые несознательные товарищи возмущаются, что подвижной состав для амбициозного столичного проекта утащили у других населенных пунктов. Например, отобрали рельсовый автобус Pesa 620M-007, приписанный к депо Люботин ЮЖД и курсировавший на участке Люботин — Смородино — Сумы, а также Кириковка — Ахтырка и Боромля — Лебединская. Еще один Pesa якобы был задействован в межрегиональных перевозках между Кременчугом и Користовкой (Полтавская область).



Я вам так скажу, зрадофилы. Отбросьте свои кулацкие штучки. Страна у нас одна — единая и неделимая. Покатались в своем селе на «песе» 10 лет, дайте насладиться гражданам, прибывающим на западных лоукостерах из европейского безвиза. Они, а особенно иностранные гости, просто мечтали о таком уникальном транспорте. Да еще после капремонта. И с новенькими вакуумными туалетами. Короче, все лучшее — сразу.



Кто-то уже злорадствует, что в первый же день Pesa застряла в пути. Уверен, эта была плановая остановка, нацеленная на отработку нештатных ситуаций в условиях военного положения. Если же кто-то по данной причине опоздал на самолет, то могу сказать в утешение: друг, зато ты одним из первых покатался на рельсобусе. И впечатлений хватит на всю жизнь.

Не взлетим, так поплаваем. Наш военно-морской флот крепнет на глазах. В сентябре Украина получила от США два патрульных катера класса Island, ранее входивших в Береговую охрану США. Называются очень красиво – Cushing и Drummond. Последний даже с историей — Drummond получил награды за «безопасный перехват мигрантов из Гаити и Кубы»



Кстати, не Pesa единой богат наш железнодорожный секнд-хенд. Все мы знаем, что Мининфраструктуры просит у Германии 100 списанных дизель-поездов и старых электричек. Deutsche Bahn вот-вот отправит нам отличные списанные составы, исколесившие просторы Германии. Министр Владимир Омелян так и сказал: мол, мы на них еще лет 15 сможем ездить. Ха! Та я уверен, что и 30 лет выдержат!



Грамотный стратегический подход: ничего не покупать нового «на вырост». Мир прогрессирует, развивается. Зачем нам «временные» новые поезда, если можно поездить на старых, а потом сразу пересядем на беспилотные такси и гиперлуп. Думаю, что по такой же логике и самолеты у нас закупаются. Отпускной сезон прошлым летом показал: раритетная техника экзамен выдержала. Ни одна «птица», слава Богу, не упала. Хотя многие не взлетели.



Ну, это дело такое... Не взлетим, так поплаваем. Наш военно-морской флот крепнет на глазах. В сентябре Украина получила от США два патрульных катера класса Island, ранее входивших в Береговую охрану США. Называются очень красиво – Cushing и Drummond. Последний даже с историей — Drummond получил награды за «безопасный перехват мигрантов из Гаити и Кубы».



Причем Вашингтон принял такое решение в связи с эскалацией в Азовском море еще до собственно апофеоза эскалации. За что нашим стратегическим союзникам отдельное спасибо.



На торжественной церемонии передачи Украине катеров в городе Балтимор лично присутствовали президент Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Мак-Алистер. Было красиво и трогательно.



Осталось только доставить обновки в порт Одессы. Но сперва корабли надо починить, и я бы сказал расконсервировать. Потому что есть юридические нюансы. Суда, конечно, отличные, но, так сказать, с «пробегом». Бегали они в прибрежных водах Атлантики с 1988 года и немного с тех пор «устали». Как сказал бы Кличко.



Усталые корабли списали и отправили на консервацию. И теперь их надо вывести из этого статуса, перевести в разряд избыточного имущества армии США и поставить на ремонт. Восстановительные работы и дооборудование катеров запланировано с января по июнь 2019 года при условии, что мы вовремя оплатим $10 млн. за работу.



Совершенно пустяковая сумма, если учитывать, что американские корабли, как и немецкие поезда, по словам официальных лиц, прослужат еще как минимум 15 лет. И даже смогут выполнять задачи в составе сил НАТО и ЕС, как этого требует военная доктрина Украины.



Вообще, если говорить о стратегиях, то я в военной доктрине слабо разбираюсь, но в экономических аспектах кое-как шарю. И уже давно обратил внимание, что в Соглашении об Ассоциации с ЕС вопросу секонд-хенда уделялось большое внимание.



В целом, подводя итог, можно сказать, что есть экономические сферы в которых мы вырываемся в лидеры. И это не только аграрный сектор, но и... секонд- хенд. Это наш рецепт новой евроиндустриализации. Не собирать по миру все новое как при кровавом диктаторе Сталине, а завозить проверенное старое



Еще на первых этапах обсуждения документа, в эпоху антинародного режима, Европа, помимо европейских стандартов технического регулирования, четко настаивала на беспрепятственном и безналоговом ввозе своего секонд-хенда. Мы тогда отбились, упросив полностью исключить ввозную пошлину на товары секонд-хэнда из стран Евросоюза через пять лет после заключения Соглашения. Но мне кажется, что в рамках ЗСТ эта послабление появилось раньше.



И благодаря этому Украина вошла в тройку мировых импортеров секонд-хенда. Еще недавно была на седьмом, а уже на третьем. Как заявила глава правления Асcоциации предприятий легкой промышленности «Укрлегпром» Татьяна Изовит, в 2017 году доля украинского импорта секонд-хенда составила 54% от всех закупок одежды и обуви.



Правда, здесь тоже есть свои маленькие хитрости. Поскольку ввоз товаров секонд-хенда, как мы сказали выше, по просьбе европейской партнеров облагается налогами весьма щадяще, то под видом старого завозят и немало нового. Это называется коррупция на таможне. И мы с ней живем.



Но с другой стороны, идешь по городу и видишь: каждый третий магазин – «товары из Европы». Каждая пятая машина – «евробляха». Уже и налоговые службы возбудились: обсуждают ужесточение контроля за налогообложением секонд-хенда. Даже рейды назначают по крупным точкам.



Хотя, как показывает опыт, даже в больших магазинах реализация секонд-хенда идет через физлиц-предпринимателей. Другое дело, что некоторые из них пытаются даже мелкие налоги не заплатить, приторговывая левым товаром и гуманитаркой. И таким образом страна теряет НДФЛ в размере 18% и (что самое страшное) военный сбор 1,5%. Форменное безобразие, особенно в условиях военного положения.



В целом, подводя итог, можно сказать, что есть экономические сферы в которых мы вырываемся в лидеры. И это не только аграрный сектор, но и... секонд- хенд. Это наш рецепт новой евроиндустриализации. Не собирать по миру все новое как при кровавом диктаторе Сталине, а завозить проверенное старое.



Трогательная, почти материнская забота наших европейских и американских друзей о том,чтобы одеть и, главное, обуть Украину. Действительно, зачем утилизировать автомобили, поезда, самолеты, корабли береговой охраны, если можно их недорого продать нам. Или даже не продать, а подарить. За самовывоз. Я так приятелю скинул старый холодильник. Он еще три года у него фурычил на даче. А теперь там шкаф для инструментов. Отличная вещь!



P.S. Пока писал статью, появилась новость, что «Укрзализныця» на пятый день после начала регулярного сообщения начала отменять поезда из Киева в аэропорт Борисполь. Потому что и второй рельсобус сломался. И третий. А говорят – старый конь борозды не испортит. Видно, железный польский конь оказался уж сильно старым..

