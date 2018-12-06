МИД Украины считает продление договора о дружбе с Россией нецелесообразным

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар считает, что Киеву нецелесообразно продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной является основополагающим документом российско-украинских отношений. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник внес в Раду законопроект о прекращении его действия.



"Этот договор для нас теряет юридическое основание, чтобы его продлевать. Дальнейшее продление на следующий 10-летний период считаем нецелесообразным", — сказал в среду Боднар на заседании комитета Верховной рады Украины по иностранным делам.



Он пояснил что в прекращении действия договора на более ранних этапах не было необходимости, поскольку это навредило бы надлежащей подготовке судебного иска Украины против России, сбору необходимой доказательной базы и подаче в международные инстанции. При этом Боднар не уточнил, о каком иске идет речь.



В сентябре Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.



Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.

