Саммит ОПЕК: «нефтяной лифт» для Трампа?

Глобальная политика – очень специфическая штука. Все обсуждали отмену встречи Путина с Трампом в Аргентине, и почти никто не обратил внимания на переговоры президента РФ и наследного принца Саудовской Аравии. Но именно в результате этих переговоров на сегодняшнем заседании ОПЕК будет, как ожидается, объявлено о сокращении добычи нефти, цена которой с октября снизилась на треть. Парадокс в том, что еще недавно американцы с помощью саудитов пытались валить российскую экономику дешевой нефтью, а сегодня альянс Москвы и Эр-Рияда диктует ценовую политику всем, в том числе и Америке.



Мы неоднократно писали, что, удерживая нефтяные цены на максимально низком уровне, предыдущая администрация Белого дома надеялась обрушить экономику России. А Саудовская Аравия действовала вместе с американцами. По версии египетского публициста Имада Аннана, окружение Барака Обамы рассчитывало, что Россия – колосс на нефтяных ногах – завалится (тем более в условиях санкций) и не сможет помочь режиму Асада в Сирии.



Но крайне низкие цены на нефть оказались одинаково болезненными как для России, так и для других нефтедобывающих стран, в первую очередь – для все той же Саудовской Аравии. За первый неполный прошлый год “эксперимента” ее валютные резервы сократились на $73 млрд., из зарубежных инвестиционных фондов были отозваны еще активы на $70 млрд.



Вскоре после того, как в Саудовской Аравии произошел “дворцовый переворот” и вместо проамериканского принца Мохаммеда бин Найефа фактическое управление страной перешло к другому наследнику – Мухаммеду бин Салману, ОПЕК приняла, наконец, решение о сокращении добычи “черного золота”. Против которого с 2014 года выступали саудиты.



С тех пор прошло два года. Цены на нефть выросли. Даже слишком. Поначалу американцам это нравилось, так как реанимировалась практически умершая в условиях дешевизны нефти сланцевая промышленность. Потом они и сами вошли во вкус и начали качать нефть (тоже сланцевую, как и газ) в огромных масштабах.



В свое время американцы удачно этим пользовались, оказывая влияние через саудитов на страны-члены ОПЕК, чтобы они добывали максимально много нефти. Россия как наблюдатель в ОПЕК ничего реально противопоставить этому не могла. Но с тех пор, как между Москвой и Эр-Риядом началась явно согласованная игра, уже Вашингтон вынужден “просить пощады”

Что из этого выйдет, мы увидим через несколько часов. Как пишет кто-то из западных аналитиков, сегодняшнее заседание ОПЕК в Вене покажет, действительно ли Путин и Мохаммед бин Салман монополизировали кнопки “вверх” и “вниз” в лифте под названием “Мировая цена на нефть”, а Трамп в этом лифте всего лишь пассажир

В августе 2018 года США впервые опередили Россию по объемам добычи нефти и вышли по этому показателю на первое место в мире. В октябре вперед вырвалась Россия. Сейчас обе страны с переменным успехом борются за лидерство, а Саудовская Аравия устойчиво занимает третье место. Каждая из троих добывает в среднем от 10,5 до 11,8 млн. баррелей в сутки.При этом американцы стремятся увеличить добычу в 2019 году до 12,1 млн. баррелей в сутки. Нефтяной бум буквально сводит с ума добывающий бизнес: еще год назад на нефтяных месторождениях в США работали лишь 749 буровых установок, сегодня их уже 887 штук. И количество продолжает расти.Самое интересно, что Штаты, как и Россия теоретически могут добывать столько нефти, сколько захотят, в отличие от большинства стран мира. Потому что они не входят в ОПЕК. Но на деле именно альянс диктует правила игры.В свое время американцы удачно этим пользовались, оказывая влияние через саудитов на страны-члены ОПЕК, чтобы они добывали максимально много нефти. Россия как наблюдатель в ОПЕК ничего реально противопоставить этому не могла. Но с тех пор, как между Москвой и Эр-Риядом началась явно согласованная игра, уже Вашингтон вынужден “просить пощады”.Началось это не сразу. Сперва Дональд Трамп поощрял рост цен, выгодный американским добытчикам. Но потом на него начало давить производственное лобби, для которого дорогие нефть и бензин невыгодны, так как снижают конкурентоспособность американских товаров.Однако Трамп не был бы Трампом, если бы не исходил из девиза: цены должны снизить все, кроме... Америки. И он начал давить на ОПЕК и в первую очередь на Саудовскую Аравию как неформального лидера, чтобы они согласились увеличить или хотя бы не сокращать добычу.Но Мухаммед бин Салман оказался несговорчивым: в ОПЕК начали обсуждать схему снижения добычи. Появилось предложение, чтобы каждый участник сократил свою добычу на 3-3,5% от пиковых значений в октябре 2018 года. В общей сложности таким образом с рынка уходит 1,3 млн. баррелей в сутки.Но тут камнем преткновения оказалась позиция Москвы. Она сводилась к тому, что сокращать добычу на 250-300 тыс. баррелей в сутки, как того требуют представители ОПЕК, РФ не намерена. Русские готовы ужиматься максимум на 140 тыс. баррелей. Почему так? Тем более что высокая цена на нефть – это подарок судьбы для российского бюджета?Есть разные мнения на этот счет. Кто-то говорит, что российским нефтедобытчикам невыгодно сейчас сворачиваться – у них “сгорят” контракты. Другие отмечают, что высокие цены на нефть для России – это палка о двух концах, так как нефтепродукты дорожают и на внутреннем рынке, следовательно, растут цены. Но самое распространенное объяснение – политическое. Если Россия снизит добычу, она окончательно проиграет битву за первенство американцам.В принципе, Саудовская Аравия могла бы повторить сценарий 2014-2015 гг. и уговорить ОПЕК договариваться между собой без согласия России. Но, видимо, осмотрительный принц Мохаммед бин Салман решил не играть в одиночку, а действовать в тандеме с Владимиром Путиным.По мнению Bloomberg, речь идет о согласованной позиции двух стран: если Россия отказывается сокращать, то же самое делает и Саудовская Аравия, или наоборот, и тогда ОПЕК ничего не сможет решить. Такая стратегия позволяет им диктовать условия игры крупнейшему нефтяному игроку – США.Для Саудовской Аравии это возможность вырваться из-под политического диктата Вашингтона. Похоже, наследному принцу надоело слушать, что лишь правильное поведение в нефтяных вопросах защитит его от гнева американских конгрессменов по поводу бесчеловечного убийства в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Хашогги. Россия же хочет с помощью альянса с саудитами добиться особых условий для себя при соглашении об уменьшении добычи.Что из этого выйдет, мы увидим через несколько часов. Как пишет кто-то из западных аналитиков, сегодняшнее заседание ОПЕК в Вене покажет, действительно ли Путин и Мохаммед бин Салман монополизировали кнопки “вверх” и “вниз” в лифте под названием “Мировая цена на нефть”, а Трамп в этом лифте всего лишь пассажир, или это просто вымысел журналистов.