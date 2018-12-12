Украинцы начали больше смотреть порнографии

Один из самых популярных порносайтов в мире Pornohub опубликовал статистику посещения их платформы странами мира, которые поднимают их трафик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Pornohub.



"Новым участником топ-20 Pornhub является Украина, которая по 2017 поднялась на 11 мест и теперь занимает 16 место. Швеция, Аргентина, Россия и Южная Африка остались в топ-20", - говорится в статистике.



США продолжает оставаться страной с наибольшим ежедневным трафиком в Pornhub, по которой следом идет Великобритания, Индия, Япония, Канада, Франция и Германия. Трафик из Италии вырос в 2018 году, в результате чего он занял восьмое место из Австралии. Филиппины получили 3 позиции, чтобы достичь топ-10, в то время как Мексика осталась на 11 месте. Бразилия, Испания и Нидерланды снизились в рейтинге, так как Польша поднялась.



Эти 20 стран составляют 80% ежедневного трафика Pornhub.

