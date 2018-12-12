Остановленный полицией водитель выстрелил себе в голову

В Днепре мужчина, которого полицейские остановили за нарушение правил дорожного движения, выстрелил себе в голову. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.



Так, происшествие случилось 12 декабря в 5:25 на ул. Набережная Победа Днепра.



"20-летний мужчина, которого остановили за нарушение правил дорожного движения, пытался покончить жизнь самоубийством", – отметили в полиции.



Как уточнили УНН в отделе коммуникации областного управления полиции, мужчина из пистолета выстрелил себе в голову. Сейчас он находится в больнице.



В рамках открытых по ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой самоубийство) полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. С места происшествия изъяли пистолет и направили на экспертизу.

